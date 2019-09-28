أنغام تنعى شهداء مصر: قلوبنا مع بلدنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعت المطربة المصرية أنغام شهداء الجيش المصري الشرفاء، وتوقفت فجأة عن الغناء في حفلها الذي أقيم بالتجمع الخامس، الجمعة، لتشكرهم على ما يقدمونه من أجل أمن واستقرار مصر.

وأكدت المطربة المصرية أن الفنان الحقيقي يجب أن يتوحد مع آلام وأفراح وطنه، ولا يجب أن يعيش في عزلة عن قضايا بلده، ووجهت أنغام كلمة للجمهور قالت فيها: "يجب أن نخاف على بلدنا فهي عظيمة ويجب أن نعمل من أجلها ونحميها"، وأكدت: "قلوبنا مع مصر".

وأحيت أنغام حفلاً بالتجمع الخامس وصاحبها المايسترو هاني فرحات، قدمت 20 أغنية منها: "حالة خاصة جداً، بخاف أفراح، طول ما أنت بعيد، سيدي وصالك، النهاية واحدة، أكتب لك تعهد".

