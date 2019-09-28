محمد هنيدي في الجونة السينمائي: تحية لشهداء مصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدّم الفنان المصري محمد هنيدي، الجمعة، التحية لشهداء مصر في حربها ضد الإرهاب، خلال تكريمه في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقال: "تحية لكل شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا"، وتابع: "سندافع عن مصر بلدنا التي نحبها بدمائنا".
وفاز هنيدي بجائزة الإنجاز الإبداعي في المهرجان، الذي شهد ختامه مشاركة من النجم أحمد السقا، الذي قال إنه يتشرف بالوقوف على مسرح المهرجان لتكريم صديقه محمد هنيدي، وأكد السقا أن الدورة الثالثة للمهرجان شهدت تطوراً كبيراً.
وعقب كلمة أحمد السقا، تحدث المهندس نجيب ساويرس وقال إنه متحيز شخصياً للنجم محمد هنيدي، ويعتبره أستاذاً فى حد ذاته، وأنه قدّم العديد من الأفلام المهمة خلال مشواره الفني.
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