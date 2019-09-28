التونسية لمياء جمال تُحيي حفلين في العراق









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة التونسية لمياء جمال" حفلين حاشدين بمناسبة اليوم العالمي للسلام. الأوّل في المسرح الروماني بالسليمانية والثاني في إربيل العراق. حيث غنّت باقة من أغانيها، بينها، أغنيتها الضاربة "ما يفيدون" التي تفاعل معها الجمهور بكلّ حماس، بالإضافة إلى أغان فولكلوريّة وكلاسيكية وبعدّة لغات تتقنها كالفرنسية والكرديّة والإنكليزية والعربية.

يشار إلى أنها أطلقت مؤخّراً ألبومها الجديد بعنوان "من تغيب" عبر YouTube والمنصّات الرقميّة العالميّة حيث تنوّعت لهجات أغاني ألبومها الأوّل بين المصري والعراقي والخليجي واللبناني، نذكر منهم : "خفّتاً وراحة"، "وليش"، "مبروك"، "الناس".

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تلاقي لمياء جمهورها الحبيب أيضاً بتاريخ 29 سبتمبر، ضمن حفلٍ ضخم في قاعة الOlympia في باريس، فرنسا، تحت عنوان "One Night in Tunisia" حيث ستقدّم أهمّ الأغاني التونسية التراثية.