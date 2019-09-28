شكرا لقرائتكم خبر عن "ألف عيلة وعيلة" مسرحية جديدة للفنان محمد صبحى يبدأ بها الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفنان الكبير محمد صبحى بروفات مكثفة على نص مسرحية جديدة بعنوان "ألف عيلة وعيلة" من تأليف السيناريست الشاب مصطفى شهيب، المسرحية يخرجها محمد صبحى ويقوم ببطولتها أيضًا مع فرقته المسرحية وستقدم خلال شهر ديسمبر فى افتتاح موسم جديد لمهرجان المسرح للجميع الذى بدأه بمسرحية "غزل البنات" ثم مسرحية "خيبتنا".

الموسم المسرحى الجديد يضم ثلاث مسرحيات يبدأها بمسرحية "ألف عيلة وعيلة" وهناك مسرحيتان جديدتان سيجرى بروفاتهما قريبا ليفتح الموسم المسرحى الشتوى بثلاث مسرحيات.

يذكر أن مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.