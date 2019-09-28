شكرا لقرائتكم خبر عن شركتى مارفل و Lucasfilm يجتمعان بسبب جزء جديد من Star Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس ستديوهات مارفل، كيفن فيج، أنه يعمل حاليا على فيلم جديد لـ Star Wars، لصالح شركة ديزني، وسينضم فيج إلى رئيسة شركة Lucasfilm، كاثلين كينيدي في فيلم " Star Wars" القادم، بعد أن قامت بـ إنتاج آخر أفلام السلسلة الذى سيطرح يوم 20 ديسمبر تحت اسم " Star Wars: The Rise of Skywalker".

اشتركت من قبل شركة ديزني مع مارفل ولوكاسفيلم بعد استحواذها على سلسلة " Star Wars " مقابل 4.05 مليار دولار في عام 2012، والتي أعلنت خلالها ديزني عن خطط للحصول على الموافقة المسبقة عن أفلام " Star Wars"، مثل " Star Wars: The Force Awakens" الذى طرح عام 2015.

وأكد رئيس مجلس إدارة ديزني والرئيس التنفيذي لشركة بوب إيجر أن الشراكة "مناسبة تمامًا لنماذج الأعمال والمنصات الرقمية الجديدة"، وكانت استحوذت شركة ديزني على شركة Marvel بداية من عام 2009، وكان فيج رئيس الاستوديو منذ عام 2007، حسبما نشر موقع " variety".

ومن المقررأن يطرح الجزء الجديد من سلسلة الفضاء والخيال العلمى Star Wars والذى سيطرح بعنوان Untitled Star Wars، والمقررعرضه فى 16 ديسمبر 2022 بدور العرض العالمية.