شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: مهرجان الجونة بيكبر وأصبح له شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة فى حفل ختام مهرجان الجونة، إن المهرجان فى عامه الثالث أصبح طفلا يكبر عاما بعد عام، وأصبح له شخصية مستقلة وواضحة، موجها الشكر لـ1000 شخص هم فريق عمل المهرجان، كما وجه الشكر لكل الرعاة وكل من دعموا المهرجان.

وأوضح سميح ساويرس أنه الآن يتم بناء مركز ثقافى كبير وسيكون نقلة جيدة خاصة، بالتزامن مع انطلاق مهرجان الموسيقى والذى سيشكل إضافة قوية.

جاء ذلك بحضور النجم محمد هنيدى وزوجته وأبنائه الذين جاءوا معه للاحتفال بتكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعى من المهرجان، لمساهمته الكبيرة فى السينما طوال مشواره الفنى، إضافة إلى النجم العالمى ستيفان سيجال الذى يعد مفاجأة الحفل بظهوره على السجادة الحمراء وحضوره حفل الختام، كما تتواجد مها أبو عوف، اللبنانية كارمن لبس، هنا شيحة، المخرج أحمد خالد موسى، طارق الجناينى، محمد محمود عبد العزيز.

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ومن النجوم الحاضرين فى حفل الختام الفنانة لقاء الخميسى، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، إنجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى.

هذا بالإضافة إلى أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم"، أروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى وسارة عبد الرحمن.