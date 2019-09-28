شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يتعرض للتشويه والشتائم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النجم جونى ديب أحد أهم نجوم العالم ممن يتمتعون بقاعدة جماهيرية عريضة من مختلف البلدان، يعشقون أعماله الذى تألق فيها منذ ظهوره على الساحة الفنية، إلا أنه يعيش حالياً أسوأ لحظاته سواء بشكل شخصى أو حتى على مستوى مسيرته الفنية بعدما خفت بريقه فى السنوات الأخيرة.



جوني ديب جوني ديب

خفوت بريق جونى ديب ظهر جلياً بعدما تعرضت نجمته المحفورة باسمه داخل ممر شرفى فى لوس أنجلوس لمشاهير العالم إلى تشويه من قبل أحد الأشخاص، كما يظهر فى الصورة التى توضح ذلك، بالإضافة إلى كتابة سباب على النجمة نفسها.



جوني ديب وامبر هيرد

ومن تلك الكلمات مثلما ظهر فى تقرير نشره موقع الديلى ميل وعدد من المواقع الأخرى كلمة "مُتصنع"، وذلك فى إشارة إلى خلافاته مع زوجته السابقة آمبر هيرد، التى وصلت إلى المحاكم وتشتعل خلال الفترة الأخيرة بشكل أكبر خاصة مع مطالبته بتعويض مالى منها يصل لـ50 مليون بسبب ما كتبته فى مقال بخصوصه بعد انفصالهما ذكرت فيه أنها تعرضت للضرب على يده.