شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد للموسم الخامس والأخير من Mr. Robot قبل عرضه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والإثارة الشهير Mr. Robot على موقع التغريدات "تويتر" عن فيديو ترويجى جديد للموسم الخامس والأخير المقرر عرض أولى حلقاته يوم 6 أكتوبرالمقبل، العمل من بطولة النجم ذات الأصول المصرية رامى مالك.

وفى تصريح لمخرج المسلسل قال "الموسم الرابع والأخير من مسلسل Mr. Robot يضم الكثير من المفاجآت والإجابات على أسئلة طالما وجهت للمسلسل منذ الموسم الأول، ولا يمكننى الانتظارأكثرمن ذلك لمشاركته مع المشاهدين، ومعرفة آرائهم".

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المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وهو من إخراج المخرج الأمريكى المصرى الأصل سام إسماعيل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، رامى مالك، كريتسان سلاتر، بورتيا دوبلداى، كارلى شايكن، مارتن والستورم، ستيفان كورنيليسيت، مايكل كريستوفر، جراس جمر.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول مبرمج يدعى إيليوت يعانى من اضطراب فى السلوك يجعله يظن أن السبيل الوحيد الذى سيمكنه من التواصل مع الناس هو قرصنتهم بشكل دائم، فيستعمل قدراته ومهاراته كوسيلة لحماية الأشخاص الذين يهتم بهم، لكنه سيجد نفسه فى تقاطع طرق بين شركة الحماية الإلكترونية التى يعمل بها، والمؤسسات الخفية التى تسعى للإطاحة بالشركات الأمريكية.

وعلى سياق متصل كان قد حصل "مالك" على جائزة الأوسكارعن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ، ويخوض مالك حاليا تجربة جديدة بتجسيد دورالشرير فى فيلم "جيمس بوند" القادم بمشاركة دانيال كريج.