شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى وآسر ياسين ومى عمر آخر حضور ختام مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر لاعب الكرة السابق حسام غالى وزوجته، حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى المقام الآن فى مدينة الجونة، كما وصل منذ قليل آسر ياسين وزوجته، وسارة نخلة، وإنجى على، وندا موسى، ومى عمر وزوجها المخرج محمد سامى.

ويحضر الحفل النجم محمد هنيدى وزوجته وأبناؤه الذين جاءوا معه للاحتفال بتكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعى من المهرجان لمساهمته الكبيرة فى السينما طوال مشواره الفنى، إضافة إلى النجم العالمى ستيفان سيجال الذى يعد مفاجأة الحفل بظهوره على السجادة الحمراء وحضوره حفل الختام، كما تتواجد مها أبو عوف، اللبنانية كارمن لبس، هنا شيحة، المخرج أحمد خالد موسى، طارق الجناينى، محمد محمود عبد العزيز.

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ومن النجوم الحاضرين فى حفل الختام الفنانة لقاء الخميسى، الإعلامية شريهان أبو الحسن، إياد نصار، إنجى المقدم، خالد عبد الجليل، المخرج عبد العزيز، الداعية معز مسعود، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، سارة التونسى، نسرين طافش، ياسمين غيث، يسرا، صبا مبارك، ليلى علوى، سيد رجب، حنان مطاوع، سماح أنور، صبرى فواز، تارا عماد، رشا مهدى، رجاء الجداوى.

هذا بالإضافة إلى أمينة خليل، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا وشدى، وناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، يسرا اللوزى، كريم قاسم، مريم الخست، على قاسم، أمينة مغربى، ساندى، باسم سمرة، هند صبرى وأبطال فيلمها المشارك فى المهرجان "نورا تحلم"، وأروى جودة، حلا شيحة، ميس حمدان، أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج أحمد مدحت، محمد كريم، هانى عادل، أحمد حاتم، هدى المفتى وسارة عبد الرحمن.

ويحضر الحفل كذلك بشرى، مى سليم، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادى الباجورى، هانى رمزى وزوجته، السيناريست أيمن مدحت، محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقى وشيرين رضا، المطرب أبو وزوجته، واللبنانية ستيفانى صليبا، محمد لطفى، هنادى مهنى، ميار العيطى، درة، إيمان العاصى، إيمى سالم، بسمة، ريم مصطفى، مى الغيطى، خالد الصاوى وزوجته، أمير رمسيس، المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، انتشال التميمى.