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أنغام تنعى شهداء كمين سيناء على المسرح فى حفلها بالتجمع الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت النجمة أنغام حفلها الذى أقيم بالمسرح المكشوف بكايرو فيستفال بمنطقة التجمع الخامس قبل آخر أغنية عند علمها بخبر شهداء الجيش الذين استشهدوا فى حادث كمين سيناء وقامت بنعيهم.

وقالت، لابد أن نخاف على بلدنا وقلوبنا مع مصر.

وتألقت النجمة أنغام في حفلها مساء أمس الجمعة، بمصاحبة فرقة المايسترو هانى فرحات ، ورفعت إدارة المسرح  لافتة كامل العدد بعد نفاذ تذاكر الحفل، كعادة أنغام فى معظم حفلاتها.

وارتدت أنغام خلال الحفل فستان أبيض وظلت تداعب الجمهور طوال فقراتها الغنائية، مما جعل الجمهور يردد أغانيها طوال وقت الحفل.

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بدأت أنغام  حفلها بأغنية "عمرى معاك"،  ثم توالت الأغنيات التى وصل عددها إلى 24  أغنية وهى "حالة خاصة جدا"، وياريتك فاهمني، وأساميك الكتيرة، وبين البينين، وبقول، ونسياك مطمنة وبحبك وحشتيني، وإتجاه واحد، وهدنة، ومابتعلمش، وبتوصفني، وولا دبلت، وبخاف أفرح، وطول ما أنت بعيد، وبتحبها ولا، وسيدى وصالك، ووحدانية، وعرفها بيا، وحتة ناقصة، وأكتبلك تعهد، والنهاية واحدة، وهتمناله الخير، وحبايبنا" وأغنية "حب الوطن فرض" للراحل محمد عبدالوهاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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