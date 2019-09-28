صور.. أنغام تشعل حفل التجمع الخامس بـ"حالة خاصة جدا وحبايبنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة أنغام فى حفلها مساء اليوم الجمعة، والذى أقيم بالمسرح المكشوف بكايرو فيستفال بمنطقة التجمع الخامس، بمصاحبة فرقة المايسترو هانى فرحات، ورفعت إدارة المسرح لافتة كامل العدد بعد نفاد تذاكر الحفل، كعادة أنغام فى معظم حفلاتها.

وارتدت أنغام خلال الحفل فستانا أبيض، وظلت تداعب الجمهور طوال فقراتها الغنائية، مما جعل الجمهور يردد أغانيها طوال وقت الحفل. Advertisements

بدأت أنغام حفلها بأغنية "عمرى معاك"، ثم توالت الأغنيات التى وصل عددها إلى 24 أغنية وهى "حالة خاصة جدا"، وياريتك فاهمني، وأساميك الكتيرة، وبين البينين، وبقول، ونسياك مطمنة وبحبك وحشتيني، واتجاه واحد، وهدنة، ومابتعلمش، وبتوصفني، ووردة دبلت، وبخاف أفرح، وطول ما أنت بعيد، وبتحبها ولا، وسيدى وصالك، ووحدانية، وعرفها بيا، وحتة ناقصة، وأكتبلك تعهد، والنهاية واحدة، وهتمناله الخير، وحبايبنا".

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