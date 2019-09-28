"رويترز": ديزني وسوني تتوصلان لاتفاق لبقاء "spider man" في أفلام مارفل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت شركة سوني بكتشرز إنترتنمنت وستوديوهات والت ديزني، أمس الجمعة، أن ستوديوهات مارفل ستواصل إنتاج سلسلة أفلام "spider man"، لتهدئة مخاوف عشاق الشخصية من أن يختفي البطل الخارق من عالم مارفل السينمائي، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن الجزء الثالث ضمن سلسلة أفلام الرجل العنكبوت الحالية، بطولة توم هولاند، سيكون في قاعات العرض السينمائي من 16 يوليو 2021.

بدأ عرض أحدث أفلام السلسلة، "spider man- far from home في يونيو الماضي، في الولايات المتحدة وجمع أعلى الإيرادات على الإطلاق لفيلم من إنتاج سوني بكتشرز، محققا 1.11 مليار دولار في أنحاء العالم حتى 18 أغسطس الماضي.

وفي الشهر الماضي، قالت عدة تقارير ومنتجون من بينهم كيفين فايجي مدير إنتاج أفلام مارفل إن الشركتين عجزتا عن التوصل إلى تفاهم بشأن تقاسم الشخصية في أفلامهما بعد انتهاء أجل اتفاقهما السابق.

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وأشارت التقارير في ذلك الحين إلى أن ديزني أرادت حصة مالية أكبر في أفلام الرجل العنكبوت المنفردة التي تنتجها سوني.

أصابت أنباء عدم التوصل إلى اتفاق المعجبين بخيبة الأمل، ليبدأوا حملة على تويتر تحت هاشتاج "أنقذوا الرجل العنكبوت" و‭‭‬‬"أنقذوا عنكب".

وقال فايجي: "أشعر بسعادة غامرة أن رحلة عنكب مع عالم مارفل السينمائي ستستمر".

وقالت شركتا الإنتاج السينمائي إن الرجل العنكبوت سيظهر أيضا في فيلم ستنتجه ستوديوهات مارفل في المستقبل.