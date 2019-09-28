صور.. حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تألقت النجمة حلا شيحا، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة. وفور وصولها خطفت حلا الأنظار لها بإطلالتها الأنيقة. يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ Advertisements عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد. عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

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