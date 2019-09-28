سما المصري تسخر من محمد علي: “ياعيني دا اتصدم”

كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 03:25 صباحاً - سخرت الفنانة سما المصري من الفنان والمقاول محمد علي بعد فشل المظاهرات التي دعا اليها امس الجمعة.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو لمحمد علي وهو يقول: “ابوس ايديكم اتحركوا.. اتحركوا لوجه الله”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ياعيني دا اتصدم… كان عايز يعمل ثوره ردت في صدره فشخته.”.

يذكر ان مصر شهدت امس مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي واخرى محدودة معارضة له.