كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 03:25 صباحاً - سخرت الفنانة سما المصري من الفنان والمقاول محمد علي بعد فشل المظاهرات التي دعا اليها امس الجمعة.
ونشرت سما المصري مقطع فيديو لمحمد علي وهو يقول: “ابوس ايديكم اتحركوا.. اتحركوا لوجه الله”.
وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “ياعيني دا اتصدم… كان عايز يعمل ثوره ردت في صدره فشخته.”.
يذكر ان مصر شهدت امس مظاهرات مؤيدة للرئيس السيسي واخرى محدودة معارضة له.
كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تسخر من محمد علي: “ياعيني دا اتصدم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.