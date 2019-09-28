فيفي عبده نتشر صورة السيسي: “بنحب مصر و بنحبك يا ريس”

كتب امير فتحي في السبت 28 سبتمبر 2019 03:25 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحظة استقباله في مطار القاهرة بعد عودته من الامم المتحدة. وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: “بنحب مصر و بنحبك يا ريس تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر “. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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