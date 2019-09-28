كارول سماحة تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بإطلاق فيلمها الجديد «بالصدفة» في لبنان، وسط حضور فني وتغطية إعلامية واسعة.

كارول اختارت لحفل إطلاق فيلمها طلّة شديدة الأناق، ارتدت فيها فستان أصفر قصير أنيق، وزينت خصرها بحزام أسود أبرز جمال قوامها، واكملت أناقة طلّتها بحذاء أسود مفتوح ذو كعب طويل، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب فانز النجمة اللبنانية.

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مجموعة كبيرة من فريق عمل الفيلم حرصوا على حضور الحفل، أبرزهم، الفنانة اللبنانية باميلا الكيك التي تألقت بـJumpsuit ناعمة، متزينة بمجوهرات ماسية ضاعفت بريق إطلالتها، وكان لافتاً حضور النجمة المصرية إلهام شاهين التي ترتبط بعلاقة صداقة قوية بكارول وزوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

يُذكر أن «بالصدفة» تأليف كلوديا مرشليان وإخراج باسم كريستو، ويشارك كارول وباميلا في بطولته أمام سامي حمدان، وكريتا عون، ونتالي فريحة، وسليمة طعمة، ولمى لاوند، وسناء نصر، وسامي كوجان، ودوري مكرزل، وجيهان الخماس، ووليم الرموز، وجوزيف عاد ومنال فرح، و الموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقي ميشال فاضل.