اختلاف وحيد بين الإطلالتين.. درة بنفس فستان نوال الكويتية في ختام مهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة التونسية درة على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم مساء الجمعة 27 سبتمبر.

الفنانة التونسية أطلت في الحفل بفستان باللون البيبي بلو، مزين بحبيبات براقة باللون الفضي، وزُين عند منطقة الصدر بالريش الناعم، مع إكستنشن طويل من الخلف، وهو من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد.

فستان درة كانت قد سبقتها في ارتدائه الفنانة نوال الكويتية في حفلها بالسعودية في شهر أغسطس الماضي، إلا أن الاختلاف الوحيد بين الإطلالتين هو أن فستان درة مكشوف الظهر والذراعين، بينما عدلت نوال في التصميم الأصلي ليكون أكثر احتشاما.

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وكان قد أقيم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بمسرح المارينا بالغردقة، مساء الجمعة 27 سبتمبر.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم داليا البحيرى، وبسمة، وريم مصطفى، وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن.

كما حضر كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، وغيرهم.