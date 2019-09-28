- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة التونسية درة على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم مساء الجمعة 27 سبتمبر.
الفنانة التونسية أطلت في الحفل بفستان باللون البيبي بلو، مزين بحبيبات براقة باللون الفضي، وزُين عند منطقة الصدر بالريش الناعم، مع إكستنشن طويل من الخلف، وهو من توقيع مصمم الأزياء زهير مراد.
فستان درة كانت قد سبقتها في ارتدائه الفنانة نوال الكويتية في حفلها بالسعودية في شهر أغسطس الماضي، إلا أن الاختلاف الوحيد بين الإطلالتين هو أن فستان درة مكشوف الظهر والذراعين، بينما عدلت نوال في التصميم الأصلي ليكون أكثر احتشاما.
وكان قد أقيم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بمسرح المارينا بالغردقة، مساء الجمعة 27 سبتمبر.
الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم داليا البحيرى، وبسمة، وريم مصطفى، وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن.
كما حضر كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اختلاف وحيد بين الإطلالتين.. درة بنفس فستان نوال الكويتية في ختام مهرجان الجونة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.