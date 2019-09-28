هل يعتزل النجم سيدهارث مالهوترا؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثل سيدهارث مالهوترا، الذي حازت أفلامه القليلة الأخيرة أقل من التوقعات في شباك التذاكر، ولم يحقق النجاح المرجو منه، وبل وتذيل قائمة إيرادات الموسم، قد نفى تقارير انسحابه من الساحة الفنية مؤقتًا.

أكد الفنان الشاب في تصريح مهم نشره موقع indiatoday، أنه “يضع” أمال كبيرة على إطلاقه المقبل Marjaavaan، وأضاف أن صانعي العمل وفريق الإنتاج، قد ضمنوا أن يُقدم بأفضل طريقة ممكنة، نافيًا في الوقت ذاته ابتعاده، ولو بشكل مؤقت عن الفن.

Advertisements

جاء تصريح سيدهارث عن Marjaavaan، خلال التفاعل مع وسائل الإعلام في إطلاق برومو الفيلم، وقد رافقه في هذا الحدث بقية زملائه المشاركين رتيش ديشموخ، وتارا سوتاريا، وراكول بريت سينغ، وميلاب زافيري، كما حضر الحدث الذي عقد يوم الخميس في مومباي المنتجان بوشان كومار ونيكول ادفاني.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن سيدهارث قد قرّر إيقاف مشاريعة الفنية، التي كان من المُقرّر البدء بتصويرها في الأيام المقبلة، وتأجيلها إلى أجل غير مُسمّى، وذلك رغبة منه في إعادة التركيز في اختياراته الفنية، مرة أخرى، خصوصًا أن إيرادات فيلمه الأخير “جبارية جودي” لم توف المصاريف الرئيسية، وهو ما يُعدّ خسارة كبيرة للمنتج.