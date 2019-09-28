خبر سار لعشاق إيشواريا راي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تتمتع ايشواريا راي Aishwarya Rai بقاعدة معجبين كبيرة في الهند والعالم، في أيامها الأولى في صناعة السينما، قدمت العديد من أفلام جنوب الهند مثل فيلم Tamil Iruvar للمخرج ماني راتنام Mani Ratnam وفيلم Jeans من إخراج شانكار S Shankar، وعملت فيما بعد مع راجينيكنس Rajinikanth في فيلم Endhiran.

إيشواريا ليست جديدة على سينما جنوب الهند، والآن بعد ابتعاد طويل، ستعود آيشواريا إلى “كوليوود” شقيقة بوليوود، مع فيلم ماني راتنام بعنوان “Ponniyin Selvan”، وهو فيلم مبني على رواية تاميلية كلاسيكية تحمل اسم نفسه من تأليف كالكي كريشنامورثي.

Ponniyin Selvan هو فيلم ضخم الميزانية، يضم في فريقه بعض الممثلين المشهورين من الجنوب، مثل فيكرام Vikram وكارثي Karthi وجايام رافي Jayam Ravi وكيرثي سورش Keerthy Suresh وامالا بول Amala Paul. ومثل أفلام ماني راتنام السابقة، سيكون Ponniyin Selvan فيلمًا هنديًا، وسيتم إنتاجه وعرضه في وقت واحد بلغات متعددة.

وتشير التقارير، أن ايشواريا Aishwarya ستظهر في دور مزدوج في الفيلم الذي تنتجه شركة Lyca Productions. ووفقا للتقارير، ستلعب إيشواريا دور نانديني، زوجة بيرييا بازوفيتاريار، ثاني أقوى شخص في مملكة تشولا.