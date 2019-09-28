الإعلامية دعاء عامر تحتفل بعيد ميلاد ابنها الشاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية دعاء عامر بعيد ميلاد ابنها الأكبر “سيف” ، ونشرت مجموعة صور تجمعهما.

الإعلامية المصرية وجهت تهنئة خاصة لابنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “سنه حلوه يا سيف سنه حلوه يا ابني حبيبي الجميل”.

وأضافت: “ربنا يوفقك و يحميك و يبارك فيك و يفتح لك ابواب الرزق ويسعد ايامك و يبعد عنك كل شر انت وكل اولادنا.. اللهم اميييين”.

جمهور الإعلامية المصرية عبروا عن صدمتهم من صورها مع ابنها، حيث أكدوا أنهم لم يتوقعوا أنها لديها ابن بهذا العمر، ودعوا الله أن يحفظه لها.

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يذكر أن الإعلامية المصرية دعاء عامر لديها ابنين هما “سيف وحمزة”، وقد نشرت من قبل مجموعة صور تجمعها بابنها الصغير “حمزة”.

ودعاء عامر إعلامية مصرية وهي حفيدة الفنان زكريا الحجاوى رائد الفن الشعبى فى مصر , ولدت يوم 18 سبتمبر عام 1972, تخرجت من كلية التجاره قسم ادارة اعمال جامعة القاهرة.

بدأت العمل الإعلامي من خلال بعض برامج المنوعات على قناة ايه ار تي، ثم عملت بالقناة الفضائية المصرية حتى انتقلت إلى قناة أقرأ حيث قدمت مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج “كلام في الهواء”، و”أطباق فضائية”، و”فضائية للسياحة”.

قدمت دعاء عامر مؤخراً عددا من البرامج الاجتماعية على قناة الحياة الفضائية المصرية منها “الدين و الحياة”، وغيرها.