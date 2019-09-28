ليكو يتسلح بالنقد الذاتي عقب تحقيق العلامة الكاملة بالدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الكرواتي إيفان ليكو المدير الفني لـالعين بمستوى مباراة فريقه مع الوصل في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي. وفاز العين على الوصل بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الوصل بزعبيل. وأكد ليكو، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، أن فريقه كان الأفضل على مدار 90 دقيقة طوال المباراة. وشدد ليكو على أنه يجب على فريقه أن يقوم بنقد ذاتي دائم، وذلك لمواصلة مسيرة الانتصارات، عقب تحقيقه الفوز في أول جولتين بالمسابقة.

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