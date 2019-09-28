هند صبري أفضل ممثلة و"سلام" الإماراتي يفوز بذهبية الجونة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، فوز الفنانة التونسية هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "نورا تحلم"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيما حصل الفيلم الإماراتي الأردني "سلام" على جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير.

وخلال حفل ختام الدورة الـ3 للمهرجان، قدّم الفنان المصري أحمد داود الجائزة لهند صبري التي لم تتمالك دموعها عند إعلان فوزها، معربة عن سعادتها بحصولها على الجائزة من بلدها مصر عن فيلم قدمته في بلدها تونس، ووجهت الشكر لزوجها ووالدتها ومخرجة الفيلم هند بوجمعة.

وقدمت الفنانة ليلى علوي جائزة الفيلم الإماراتي الأردني "سلام"، التى تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي، فيما فاز الفيلم اللبناني "أمي" بالنجمة الفضية لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 7500 دولار، وحصل الفيلم الهولندي "امتحان" على نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير وتبلغ 15 ألف دولار.

وفاز الفيلم اللبناني "1982" للمخرج وليد مونس بجائزة فيبريسي، وذهبت جائزة سينما من أجل الإنسانية للفيلم الفرنسي "البؤساء" الذي يمثل فرنسا في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها الـ92 عن فئة أفضل فيلم عالمي، وفاز فيلم "كابول.. مدينة في الريح" بجائزة نتبال لأفضل فيلم آسيوي.

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وحصل فيلم "143 طريق الصحراء" على جائزة نجمة الجونة الفضية وقيمتها 15 ألف دولار، فيما حصد الفيلم السوداني "حديث عن الأشجار" على جائزة نجمة الجونة الذهبية وقيمتها 30 ألف دولار.

وسبق أن فاز مخرج فيلم "حديث عن الأشجار" السوداني صهيب قسم الباري، بجائزة مجلة فارايتي لأفضل موهبة عربية في 2019، وتسلم الجائزة في احتفالية أقيمت على هامش المهرجان.

وفاز الفيلم الجزائري "بابيشا" بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وقدم الجائزة الفنان محمد فراج، فيما حصد المغربي "آدم" جائزة نجمة الجونة البرونزية.





وفاز البولندي Corpus christi "عيد القربان" بجائزة نجمة الجونة الفضية، بينما حصد النجمة الذهبية الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلاء.