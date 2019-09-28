هند صبري لزوجها بعد تكريم مهرجان الجونة: "من غيرك مش هعرف أشتغل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت الفنانة التونسية هند صبري على جائزة أفضل ممثلة في ختام مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، عن دورها في فيلم "نورا تحلم".

وعقب الفوز بالجائزة، انتابت الفنانة التونسية مشاعر الفرح والسعادة وحبست دموعها ووجهت الشكر لزوجها أحمد الشريف قائلة: "من غيرك مستحيل أعرف أشتغل".







وشارك في حفل ختام المهرجان عدد كبير من نجوم الفن على المستويين العالمي والعربي مثل الأمريكي ستيفن سيجال، وإياد نصار، ويسرا، وصبا مبارك، وليلى علوي، وسيد رجب، وحنان مطاوع، وسماح أنور، وصبري فواز، وتارا عماد، ورجاء الجداوي، بالإضافة إلى الداعية معز مسعود.