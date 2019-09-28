50 صورة ترصد حفل ختام الجونة السينمائي في دورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: اختتم مهرجان الجونة السينمائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، دورته الثالثة بحفل الختام الذي أقيم في مسرح المارينا، بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقات المهرجان المختلفة، وكذا تكريم الفنان محمد هنيدي بنجمة إبداع الجونة. ونرصد لكم 50 صورة من حفل الختام.

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