النشرة الفنية| هنا الزاهد تُطمئن جمهورها ووصية نبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، الجمعة، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بأحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ "هنا الزاهد"، ووصية الفنانة نبيلة عبيد، ودور عرض أمريكية تمنع الأقنعة في فيلم "joker"، وغيرها، وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

بعد خروجها من المستشفى.. أحمد فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ "هنا الزاهد"

حرص الفنان أحمد فهمي على طمأنة الجمهور، على الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل.. وإليكم التفاصيل.

تعرف على وصية الفنانة نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور لها.. وإليكم التفاصيل.

صورة| أحمد أمين يبدأ تحدى "لمة العيلة"

نشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له برفقة طفليه.، ليعلن بها البدء في تحدى لمة العيلة.. وإليكم التفاصيل.

أول صورة لـ"هنا الزاهد" بعد خروجها من المستشفى.. ورسالة للجمهور

طمأنت الفنانة "هنا الزاهد" الجمهور على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها أحد المستشفيات خارج مصر.. وإليكم التفاصيل.

عمرو سعد: "احتمال أعتزل التمثيل بدري"

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حرص النجم عمرو سعد على الرد على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن قراره اعتزال الفن مبكرًا.. وإليكم التفاصيل.

فيديو| "هزار" كريم عفيفي يحرق شعر "أوس أوس"

شارك كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، مقطع فيديو يكشف عن موقف طريف بينه وبين الفنان محمد أسامة الشهير بـ"اؤس اؤس".. وإليكم التفاصيل.

مروان حامد: "الفيل الأزرق احترم الجمهور.. وهذا أصعب ما في الفيلم"

يرى المخرج المصري مروان حامد أن نجاح فيلمه الفيل الأزرق 2، الذى تخطت إيراداته 100 مليون جنيه، يرجع لإقبال الجمهور على العمل الجيد وتقديره له.. وإليكم التفاصيل.

هكذا روج هيرثيك روشان لفيلمه الجديد "War"

نشر الفنان العالمي هيرثيك روشان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يروج بها لفيلمه الجديد "War".. وإليكم التفاصيل.

لهذا السبب.. دور عرض أمريكية تمنع الأقنعة في فيلم "joker"

قررت سلسلة دور عرض "لاند مارك" الشهيرة بالولايات المتحدة، حظر دخول المتفرجين، الذين يرتدون أزياء وأقنعة خلال عروض فيلم "joker".. وإليكم التفاصيل.

والدة فنانة كبيرة.. 10 معلومات عن آمال زايد "الست أمينة"

حلت أمس، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة آمال زايد، ولدت آمال زايد في 27 سبتمبر 1910، ونالت شهرة واسعة بدور "الست أمينة" في رائعة نجيب محفوظ "بين القصرين، وقصر الشوق".. وإليكم التفاصيل.