نسرين أمين بالزي البدوي ونانسي عجرم على البحر .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد – محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

صبري فواز

نشر الفنان صبري فواز صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة قطة.

خالد الصاوي

نشر الفنان خالد الصاوي صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة وجذابة.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير وظهرت بفستان أسود.

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أحمد مراد

نشر المؤلف أحمد مراد صورة جديدة له، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالملابس البدوية.

ديانا كرزون

نشرت المطربة ديانا كرزون صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت اعجاب متابعيها.

نانسي عجرم

نشرت المطربة نانسي عجرم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهي تقف على البحر.

كارلا حداد

نشرت الإعلامية كارلا حداد صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.