النجاح دائماً.
وجه النجم محمد هنيدى، عقب تسليمه تكريم نجمة الجونة الإبداعية، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس، وتمنى لهما
وقال هنيدى: "عاجز عن شكر السقا، وهو عارف اللى جوايا ناحيته إزاى، وشرف كبير ليا إنى أكون من ضمن فنانين مصر، ومتشرف بالجايزة وعاجز عن الشكر".
وأضاف: "فنانين مصر دايمًا فاكرين الشهداء والأرواح الشريفة اللى ضحت من أجل بلدهم، وتحية تقدير واعتزاز لشرفاء مصر، ودى بلدنا اللى بنحبها وبندافع عنها دايمًا، وعن كل قطرة دم فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر عقب تكريمه بمهرجان الجونة.. هكذا تحدث محمد هنيدي عن شهداء مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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