ناهد السباعي بفستان فضي لافت بمهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أطلت الفنانة المصرية ناهد السباعي خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفستان فضي جذاب مختلط الألوان.

ناهد اختارت لها طلة مميزة، واختارت فستان مختلط الألوان، طويل له شق يكشف عن ساقها، وأعطت تسريحة ناهد الناعمة لها لوك مميز.

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الفنانة الشابة ضم الفستان جسدها بشكل لافت، وبدت متألقة، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور المتغزلة فيها.

مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، ومنهم يسرا، ليلى علوي، نجلاء بدر، بشرى، وعدد من النجوم.

من ناحية أخرى تشارك ناهد السباعي في بطولة فيلم “ماكو”، ويشارك في بطولته قصي خولي، والنجم التركي مراد يلدريم، ومنه فضالي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي كانت مسلسل «الزوجة 18»، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو بطولة حسن الرداد، وهيدي كرم، وسلوى خطاب وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وإيناس كامل، ونور الكاديكي، والمسلسل من إخراج مصطفى فكري.