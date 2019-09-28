سماح أنور تختار لوك جديد يثير الإعجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية سماح أنور أن تصنع تغييرا في شكلها، وظهرت لجمهورها بلوك جديد.

سماح شاركت جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث قامت مؤخرا بتغيير لون شعرها للأشقر.

الفنانة المصرية وضعت ماكياج بسيط، ومن خلال نظارة شمسية، بدت بشكل مختلف عن الذي اعتاد عليه الجمهور.

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سماح تلقت عدد من التعليقات التي تغزلت في شكلها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في فيلم «استدعاء ولي عمرو»، من تأليف محمد سمير مبروك، ويخرجه علي رجب ومن بطولة محمد رجب، ويقوم بانتاجه وائل عامر ومن المقرر عرضه في عام 2019.

سماح أنور واحدة من نجوم التسعينات، حيث بدأت حياتها الفنية بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية ومنها: «امرأة واحدة لا تكفي، ليلة عسل، أبو كرتونة،اللعب بالنار، السجينتان»، ثم تألقت في الدراما من خلال مسلسل «ذئاب الجبل وزيزينيا».

الفنانة المصرية تعرضت لأزمة بعد تعرضها لحادث، وخضعت لأكثر من جراحة، مما عطلها فنيا.