لقطة رومانسية تجمع السقا بأم أبنائه.. هل عادا لبعضهما بعد إعلان الطلاق؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حضر الفنان المصري أحمد السقا حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ليسلم صديقه الفنان محمد هنيدي درع تكريمه.

أحمد السقا حضر الحفل برفقة طليقته الإعلامية مها الصغير، وجلسا في مقعدين متجاورين، كما ظهرت صورة لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما في لقطة رومانسية.

هذه الصورة أثارت تكهنات جمهور الفنان المصري بعودته لطليقته، بعدما كانا قد انفصلا منذ عدة أشهر، فيما رأى البعض أنهما قصدا التأكيد على العلاقة الطيبة التي تربطهما حتى بعد الانفصال.

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وكان أحمد السقا قد فاجأ محمد هنيدي هنيدي بحضوره حفل الختام لتسليمه درع التكريم، حيث لم تعلن إدارة المهرجان عن ذلك خلال الفترة الماضية لتكون مفاجأة لهنيدي وللجميع.

يذكر أن الإنفصال كان قد وقع بين الفنان المصري أحمد السقا ومها الصغير رسميا منذ عدة أشهر، وذلك بعد ما يقرب من 20 عاما على زواجهما، بحسب موقع “اليوم السابع.

وأحمد السقا تزوج من مها الصغير منذ عام 1999، وأنجب من مها 3 أولاد وهم ياسين وحمزة ونادية، وواجه خلال الفترة الماضية عدد من الشائعات عن طلاقه هو وزوجته.