ستيفاني صليبا تشعل الجونة بالرقص على أنغام عمرو دياب.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا على حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة في نسختة الثالثة بمصر.
وعلى هامش الحفل، حضرت ستيفاني الحفل الغنائي الذي أحياه النجم المصري عمرو دياب في الجونة احتفالاً بنجاح المهرجان، وقد نشرت الفنانة الشابة مقطع فيديو عفوي من أجواء الحفل، ظهرت فيه ترقص بتفاعل قوي مع أغاني الهضبة، وهو ما عكس مدى استمتاع وانسجام الفنانة بالسهرة.
ستيفاني سرقت الأضواء في ختام المهرجان بطلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان أزرق قصير مفوش ذو ذيل طويل من طبقات الدانتيل، وانتعلت حذاء فضي لامع ذو كعب طويل، كما زينت رقبتها بعقد ماسي ضاعف بريق إطلالتها.
من ناحية أخرى، شاركت ستيفاني صليبا في مارثون دراما رمضان المنتهي حديثاً في بطولة مسلسل «دقيقة صمت» أمام عابد فهد، كاريس بشار، خالد القيش، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.
يُذكر أن ستيفاني صليبا كانت قد شاركت النجم هاني سلامة بطولة المسلسل المصري «فوق السحاب»، والذي عُرض رمضان 2018.
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