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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقام الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في الجونة، حضره عدد كبير من نجوم الفن، والذين تواجدوا في مهرجان الجونة.
وكان من أبرز الحضور الفنانة شيرين رضا، الزوجة الأولى لعمرو دياب، وقد تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو لها من الحفل، وهي ترقص على نغمات أغنية “يوم تلات”.
الفنانة المصرية علقت مازحة: “أنا أم الخدود حمرا”، وذلك في إشارة لمقطع أغنية دياب: ” كلها مؤامرة اعشق السمرا.. لا أعشق البيضا أم الخدود حمرا.. الحياة حلوه ويا أم روح حلوه كلهم حلوين جننوني”.
وكان عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد سخروا من هذا المقطع في الأغنية، وأكدوا أن دياب يقصد زوجاته الثلاثة وهن: “السمرا” زينة عاشور، “البيضا أم الخدود حمرا” شيرين رضا، “أم روح حلوة” دينا الشربيني.
يذكر أن الحفل شهد أيضا حضور الفنانة دينا الشربيني، كما حضر من نجوم المهرجان كل من يسرا، وإلهام شاهين، وآسر ياسين، وليلى علوي، وهند صبري، وأحمد رزق، وهاني رمزي، ورجاء الجداوي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا ترقص في حفل عمرو دياب على «يوم تلات»: أنا أم الخدود حمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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