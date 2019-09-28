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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن وصيتها بعد وفاتها، حيث نشرت مجموعة صور قديمة لها، وأرفقتها بتعليق ذكرت فيه وصيتها.
الفنانة المصرية أوصت بعدم تجسيد قصة حياتها في عمل فني بعد وفاتها، حيث كتبت،على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي، وسأكتب وصيّة بأن لا يتمّ هذا الأمر”.
وأضافت: “صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكنني أرفض تماماً أن تتحول إلى عمل سينمائى أو درامى لأن الأعمال الذاتية تلقى فشلاً ذريعاً”.
وكانت الفنانة المصرية نبيلة عبيد قد قالت في تصريحات صحفية، إنها تقوم حاليًا بكتابة مذكراتها، ولكنها ترفض أن يتم تجسيدها على الشاشة.
يذكر أنه من المقرر تكريم الفنانة المصرية نبيلة عبيد ضمن الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تقام في الفترة من 8 الى 13 أكتوبر المقبل.
وعبرت نبيلة عن سعادتها بهذا التكريم، بقولها: “التكريم بيدي دفعة وسعادة عشان تبقي تكملي ومتتوقفيش، وإن فيه ناس بتقدرك وبتحبك”.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عبيد: بدأت كتابة مذكراتي.. وأحذر من تحويلها لعمل فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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