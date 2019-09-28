أحمد السقا يفاجئ محمد هنيدي على المسرح في ختام مهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم تكريم الفنان المصري محمد هنيدي في حفل ختام مهرجان الجونة السنمائي في دورته الثالثة، بمسرح المارينا بالغردقة، مساء الجمعة 27 سبتمبر

الفنان أحمد السقا فاجأ هنيدي بحضوره حفل الختام لتسليمه درع التكريم، حيث لم تعلن إدارة المهرجان عن ذلك خلال الفترة الماضية لتكون مفاجأة لهنيدي وللجميع.

هنيدي قال، عقب تسلمه التكريم على خشبة المسرح: “بشكر المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على المهرجان اللي بينجح سنة بعد سنة، ويا رب دايما في نجاح”.

وأضاف: “عاجز عن شكر السقا، وهو عارف اللي جوايا ناحيته إزاي، وشرف كبير ليا إني أكون من ضمن فنانين مصر، ومتشرف بالجايزة وعاجز عن الشكر”.

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وتابع: “فنانين مصر دايمًا فاكرين الشهداء والأرواح الشريفة اللي ضحت من أجل بلدهم، وتحية تقدير واعتزاز لشرفاء مصر، ودي بلدنا اللي بنحبها وبندافع عنها دايمًا، وعن كل قطرة دم فيها”.

وكان قد أقيم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بمسرح المارينا بالغردقة، مساء الجمعة 27 سبتمبر.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم داليا البحيرى، وبسمة، وريم مصطفى، وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن.

كما حضر كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، وغيرهم.