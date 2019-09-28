إليسا تتنزه في شوارع تركيا بالدراجة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة اللبنانية إليسا قد قررت توديع موسم الأجازات الصيفية برحلة إلى تركيا للاسترخاء والاستجمام بعد فترة حافلة بالسهرات الغنائية.

إليسا كانت حريصة على مشاركة الفانز بكواليس أجازتها بصور عكست مدى استجمام الفنانة واستمتاعها بالهدوء والطبيعة الخلابة في مدينة بودروم الساحلية، وفي مقطع فيديو طريف من أجواء أجازة النجمة اللبنانية، بدت إليسا تتنزه بدراجة ثلاثية، ونشرت صورة لها بنفس الطلّة، معلقة عليها: «استمتع بالحياة».

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من ناحية أخرى، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 1 نوفمبر المقبل على مسرح الأولمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، يليه ثلاث حفلات غنائية تحييها النجمة اللبنانية بالمكسيك أيام 22 و23 و24 نوفبمر المقبل.

يُذكر أن إليسا التي عدلت عن قرار اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها المقبل، تضع حالياً اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، والمنتظر أن يرى النور بالتزامن مع احتفال الفنانة بعيد ميلادها في 27 من أكتوبر المقبل.