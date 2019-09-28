هند صبري تبكي على مسرح مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فازت الفنانة التونسية هند صبري بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم التونسي “نورا تحلم”، والمشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة السينمائي.

الفنانة التونسية لم تستطع تمالك دموعها أثناء استلامها الجائزة، وعبرت عن سعادتها لحصولها على هذه الجائزة من مهرجان الجونة على ‏وجه الخصوص، حيث أنها عضو باللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، ولأنها اتفقت على الفكرة مع المخرجة هند بوجمعة، خلال ‏الدورة السابقة.‏

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هند وجهت الشكر للمنتج عماد مرزوق، قائلة: ” بشكر المنتج عماد مرزوق لأنه لم يخف على “نورا” من هند صبري”، ‏وأوضحت مقصدها بقولها إن صناع الأفلام المستقلة يخافون أن يعرضوا أفكارهم على النجوم الكبار لأنهم يملكون القبول والرفض بأريحية قد ‏تمنعهم من العمل في مثل هذه الأفلام.‏

كما وجهت الشكر للمخرج مروان حامد، حيث أنه عرض عليها دورها في فيلم “الفيل الأزرق 2”، فأخبرته أنها ذاهبة إلى تونس ‏لتصوير فيلم “نورا تحلم”، وأنه فيلم صغير ولن يستغرق وقتًا، فحمسها وقال لها إنها خطوة ذكية للغاية منها.‏

الفنانة التونسية حرصت أيضًا على توجيه الشكر لوالدتها التي تحمل عنها أطفالها، وتوفر لها المساحة الكافية للعمل، وشكرت زوجها أحمد الشريف، ‏الذي يدعمها ويحبها ولولا هذا الدعم ما كانت لتنجح.