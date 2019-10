ناتالي بورتمان تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «The Sky».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية ناتالي بورتمان بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Lucy In The Sky بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت لقطات من حضور النجمة العالمية على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الفيلم، وقد ظهرت بإطلالة سوداء مثيرة لفتت من خلالها أنظار الحضور للعرض الخاص.

ويعد الفيلم أول عمل سينمائي يطرح لنتالي منذ بداية عام 2019، ويشارك في بطولته كل من النجم جون هام، في دور Mark Goodwin، والنجمة زازي بيتز في دور Erin Eccles، ودان ستيفانس الذي يجسد شخصية باسم Drew Cola، وكولمان دومينجو الذي يجسد شخصية باسم Frank Paxton، وبيرل أماندا التي تجسد شخصية باسم Blue Iris وجيريمايا بيركيت الذي يجسد شخصية باسم Hank Lynch، وجو ويليامسون الذي يجسد شخصية باسم Mayer Hines، ونيك أوفرمان الذي يجسد شخصية باسم Dr. Will Plimpton، وتيج نوتارو التي تجسد شخصية باسم Kate Mounier، وجيفري دونوفان الذي يجسد شخصية باسم Jim Hunt.

ويعتبر فيلم Lucy In The Sky، أول فيلم سينمائي يطرح للنجمة ناتالي بورتمان بعد الإعلان رسميا عن تجسيدها لشخصية female Thor للمرة الأولى ضمن عالم مارفل السينمائي في الجزء القادم من أفلام Thor الذي سيكون بعنوان THOR love and thunder.