حذاء سارا جيسيكا باركر «كل فردة بلون».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والممثلة الأمريكية سارا جيسيكا باركر، في مهرجان ” New York City Ballet Fall Fashion Gala ” والذي أقيم علي مسرح ديفيد إتش كوتش في مركز لينكولن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

النجمة العالمية البالغة من العمر 54 عاما، ظهرت مرتديه فستان ذو تصميم اسطوري باللون الفوشيا و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء ” Zac Posen “، وما لفت الأنظار نحو النجمة الشهيرة هو ارتدائها حذاء ” فردة وفردة ” واحدة باللون الفوشيا والأخرى باللون الذهبي وهو ما لفت أنظار الكثير من عشاق الـfashion .

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وكانت النجمة العالمية، قد ظهرت مؤخرا، فى “Dolce & Gabbana Alta Giorella Exhibition” بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مرتدية cape مطبوعًا عليه الورود ذات اللون الوردى، مع غطاء للرأس من اللون الأخضر، وارتدت سارا، فستانها ذي اللون الذهبى وهو style ثمانيناتى.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية قد عرضت ملابسها للبيع في مزاد من أجل الخير فتم بيع فستانها بمبلغ وصل إلى 280 ألف دولار أمريكي.

وقدمت سارا جيسيكا باركر، عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها : ” If Lucy Fell ” و ” Extreme Measures ” و” State and Main ” و ” Strangers with Candy ” و ” Failure to Launch ” و ” Here and Now “.