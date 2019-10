ماندي مور تواصل تصوير «This Is Us» على شواطئ لوس أنجلوس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة والممثلة الأمريكية ماندي مور، تصوير عددًا من مشاهدها بمسلسل This Is Us على أحد الشواطئ المطلة على ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجمة العالمية، البالغة من العمر 35 عامًا، ظهرت وهى تلعب مع إحدى الفتيات الصغيرات وذلك ضمن أحداث العمل.

وقد عرض الموسم الرابع من مسلسل “This Is Us” للمرة الأولى خلال هذا الأسبوع، وقد تضمنت الحلقة عددًا كبيرًا من الشخصيات الجديدة التي لم نرها من قبل بالمواسم السابقة.

وكانت ماندي مور، قد قدمت عددًا من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها ” Swinging with the Finkels ” و ” Hotel Noir ” و ” The Advocates ” و ” Good Session ” و ” Drunk History و ” The Darkest Minds ” ، و غيرهم.

وعلى جانب أخر ، كانت النجمة والممثلة والمغنية الأمريكية الشهيرة ماندي مور، قد تألقت خلال حضورها على السجادة الحمراء في حفل جوائز الـ“Emmys” في دورته الـ70 لعام 2018 ، والذي أقيم على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس مساء يوم الإثنين 17 سبتمبر.

النجمة العالمية البالغة خطفت أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الرقيقة الجذابة، والتي تجمع بين السحر الإثارة.

وارتدت النجمة العالمية فستان باللون البني الغامق مثير عاري الكتفين ومفتوح من الصدر كما انتعلت حذاء أسود ذو كعب عالي، وتركت شعرها طويل منسدلا على كتفيها.