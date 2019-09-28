كاردي بي تتعرض للتحرش خلال جلسة تصوير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة ومطربة الهيب هوب العالمية كاردي بي، تعرضها للتحرش، وجاء ذلك بعد عرض فضائح المنتج والمخرج الأمريكي السابق هارفي وينشتاين وإطلاق حملة “MeToo”،.

وبحسب ما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية، اعترفت بشكل صادم المطربة العالمية كار دي بي، وكشفت عن تعرضها للتحرش خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات.

في حوار صريح للغاية في برنامج “Untold Stories of Hip Hop”، قالت “كاردي: لن أنسى أبدًا كيف تحرش بي المصور أثناء جلسة تصوير لتلك المجلة، كان لا يكف عن الاقتراب مني.

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وعن رد فعلها، كشفت النجمة للمذيعة أنجي مارتينيز قائلة: كنت غاضبة للغاية، فذلك جنون، لقد صحت في وجهه قبل مغادرة المكان في صدمة كبيرة.

و لم تكشف كاردي متى حدثت الواقعة بالضبط أو اسم المجلة التي كانت تتعاون معها والمصور، إلا أنها أوضحت أن ما جعل الوضع سيئًا أكثر، هو أنها علمت أنه يوجد ما يشبه حماية للمصورين من أي شكاوى وادعاءات بشأن سلوكهم، مثل التحرش، ولا يتم اتخاذ إجراءات بشأنهم.

وكشفت النجمة العالمية أنها قالت لصاحب المجلة ما حدث، إلا أنه لم يكن مكترثًا على الإطلاق وكل ما قاله هو: حسنًا، ماذا بعد؟.