ساندي وهند صبري بإطلالات رجالية في حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

عادة ما تحرص نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنثوية أنيقة على السجادة الحمراء، حيث تشتعل منافسة حادة بينهن حول أجمل إطلالة.

الفنانة المصرية ساندي والفنانة التونسية هند صبري كسرتا هذه القاعدة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث أطلت كل منهما بملابس أقرب إلى الملابس الرجالية.

ساندي ظهرت على السجادة الحمراء بذلة رجالية سوداء، مع ببيونة باللون الأسود، وانتعلت حذاء رجالي، وجمعت شعرها، وتزينت بمكياج بسيط.

بينما أطلت هند ببذلة سوداء تحتها قميص أبيض، وفتحت جاكت البذلة، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بإكسسوارات بسيطة ومكياج هادئ.

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وكان قد أقيم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بمسرح المارينا بالغردقة، مساء الجمعة 27 سبتمبر.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم داليا البحيرى، وبسمة، وريم مصطفى، وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن.

كما حضر كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، وغيرهم.

وخلال الحفل تم تكريم الفنان المصري محمد هنيدي، ومنحه درع الإنجاز الإبداعي، وعبر الفنان عن سعادته بهذا التكريم.