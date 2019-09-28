بعد انفصالة عن أنجلينا جولي.. براد بيت يواعد فتاة جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يواعد النجم ، والممثل الأمريكي براد بيت، حاليًا امرأة جديدة بعد 3 أشهر من انفصاله عن الممثلة تشارليز ثيرون، وثلاث سنوات من الانفصال عن زوجته أنجلينا جولي.

و بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، كان النجم العالمي قد ارتبط بمصممة المجوهرات والمعالجة الروحانية سات هاري خلسا، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

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وأصبح نجم هوليوود البالغ من العمر 55 عامًا، صديقًا مع سات هاري قبل عام في حفل “سيلفيرليك كونسرفاتوري” للموسيقى، وكانا يجلسان جنبًا إلى جنب على طاولة مستديرة، ولكن بعد ذلك لم يروا معًا مرة أخرى.

ومن جانبه، قال مصدر: إن خلسا قوية جدًا ولها عقل جميل، وهذا ما جذبه إليها، مضيفًا أن ما ساعده أيضًا أنها ليست ممثلة، حيث إن براد غير مهتم بالتعارف مع أي شخص في صناعة السينما.

والجدير بالذكر أن سات هاري خلسا، تمتلك خط المجوهرات “عمريت” الذي سمي على اسم ابنتها، كما أنها درست العلاج بالأوزون وهو شكل من أشكال العلاج بالطب البديل الذي يهدف إلى زيادة كمية الأكسجين في الجسم عن طريق إدخال الأوزون.