تصرف غريب لشقيق أصالة مع شخص سرق منزله

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الفنانة السورية أصالة صورة جمعتها بشقيقها أنس، كاشفة عن تصرف غريب له مع شخص قام بسرقة أشياء ثمينة من شقته.
أصالة: “قدّ لايجوز أنّ أُعلن هذه القصّه.. ولكنّ أيضاً من المفروض أنّ أعلنها ، لأنّ الحكايا يجبّ أنّ تكون أحلى وأبشع ، ومن الحكايا الأحلى ، أنّ أخي أنس نصري قد تعرّض للسرقة وهو خارج البيت ، ومايلو العزيز (كلب) لمّ يكن أيضاً بالبيت ، وقدّ سُرقت منّه بعض الأشياء الثمينة ومبالغ بسيطه من المال”.
وأضافت: “وقد تمّ العثور على ذاك الرجل بذات الوقت ، ولكنّه لمّ يعترف بكلّ شيء إلّا بعد مرور وقت ، المهمّ بأنّ أخي استرجع كلّ ماأخذه ذاك الرجل ، وحزن أخي عليه لدرجة أنّه أعطاه المبلغ الّذي أعاده، سألته لماذا؟ قال لي أردتُ أنّ أُريحه منّ هم سرق منّ أجله”.
واختتمت كلامها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “قصّة طيّبه عنّ أخٍ نبيل طيّب ، أحببتُ أنّ أشارككم معرفتها ، لأنّ الحكايا الحلوه ، تجعل الأيّام حلوه ، هذا هو أخي إبنُ أبي #أصاله”.
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