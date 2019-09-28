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تصرف غريب لشقيق أصالة مع شخص سرق منزله

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة السورية أصالة صورة جمعتها بشقيقها أنس، كاشفة عن تصرف غريب له مع شخص قام بسرقة أشياء ثمينة من شقته.

أصالة: “قدّ لايجوز أنّ أُعلن هذه القصّه.. ولكنّ أيضاً من المفروض أنّ أعلنها ، لأنّ الحكايا يجبّ أنّ تكون أحلى وأبشع ، ومن الحكايا الأحلى ، أنّ أخي أنس نصري قد تعرّض للسرقة وهو خارج البيت ، ومايلو العزيز (كلب) لمّ يكن أيضاً بالبيت ، وقدّ سُرقت منّه بعض الأشياء الثمينة ومبالغ بسيطه من المال”.

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وأضافت: “وقد تمّ العثور على ذاك الرجل بذات الوقت ، ولكنّه لمّ يعترف بكلّ شيء إلّا بعد مرور وقت ، المهمّ بأنّ أخي استرجع كلّ ماأخذه ذاك الرجل ، وحزن أخي عليه لدرجة أنّه أعطاه المبلغ الّذي أعاده، سألته لماذا؟ قال لي أردتُ أنّ أُريحه منّ هم سرق منّ أجله”.

واختتمت كلامها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “قصّة طيّبه عنّ أخٍ نبيل طيّب ، أحببتُ أنّ أشارككم معرفتها ، لأنّ الحكايا الحلوه ، تجعل الأيّام حلوه ، هذا هو أخي إبنُ أبي #أصاله”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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