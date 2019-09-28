أيتن عامر تتلقى هدية خاصة من شقيقتها وفاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تلقت الفنانة المصرية أيتن عامر هدية خاصة من شقيقتها وفاء عامر، وشاركت جمهورها في صورة للهدية.

أيتن نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت وهي ترتدي فستان أنيق، وكتبت معلقة: «لما اختى الكبيرة تجيبلى فستان حلو أوي، تسلم أيديها عليه، ماينفعش ماتصورش بيه، حتى لو مش حاطة ماكياج، تسلم إيدك يا فوففا، يا ست الستات».

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فستان أيتن حاز على إعجاب عدد كبير من جمهور لبساطته وذوقه الرفيع، وتغزل الفانز في شكلها من خلال التعليقات.

أيتن عامر تشهد حالة من الانتعاش الفني في شهر رمضان، حيث يعرض لها 3 أعمال درامية مرة واحدة ومن بينها مسلسل «شقة فيصل»، والذي تم تأجيله لأكثر من 3 أعوام، وشارك في بطولته الفنان الراحل وائل نور، والفنان كريم محمود عبدالعزيز.

الفنانة الشابة تشارك أيضا في بطولة مسلسل «ابن أصول»، مع الفنان حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وتشارك الفنان مصطفى خاطر في بطولة مسلسل «طلقة حظ».

أيتن شاركت العام الماضي في مسلسل «أيوب»، والذي قدمت من خلاله دور سماح شقيقة الفنان مصطفى شعبان، وحقق دورها نجاحا كبيرا.