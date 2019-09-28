بعد عودتها للقاهرة.. هنا الزاهد تستعد للخضوع لجراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة.

نهال عنبر، ف قالت في تصريحات صحفية، إن هنا الزاهد حاليًا فى منزلها ، الا انها من المقرر ان تقوم بإجراء عملية جراحية خلال الفترة القادمة، نظرًا لوجود حصوة فى المرارة.

هنا الزاهد، كانت قد احتفلت بزفافها على الفنان أحمد فهمي، منذ أسابيع قليلة بأحد فنادق القاهرة الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل عدد ضخم من الفنانين، ووصف الحفل بأنه أسطوري.

Advertisements

الفنانة هنا الزاهد، تعرضت لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات بدولة سنغافورة أثناء قضاء شهر العسل، وأرجع زوجها الفنان أحمد فهمي الأمر إلى عين الحسود.

وكانت والدتها قد كشفت أن هنا تم نقلها للمستشفى بعد تناولها إحدى الوجبات المحلية بسنغافورة، مؤكدة أنها تعيش على المحاليل الطبية.

وفي أول تعليق لهنا، نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام دعاء الشفاء، وهو الأمر الذي حصل على العديد من تعليقات متابعيها وعدد كبير من نجوم الفن الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وأن تعود سالمة للقاهرة.