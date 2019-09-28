فرح الهادي تتعرض لحادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي لإصابة شديدة في قدمها، وذلك إثر حادث سقوط تعرضت له.

الفنانة الكويتية نشرت مقطع فيديو، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله عن قدمها المصابة، والتي ظهرت متورمة بشكل كبير.

فرح روت تفاصيل ما حدث، بقولها إن قدمها انزلقت وتعرضت للالتواء، وأضافت: “الله ستر على رجلي ما انكسرت. طحت طيحة الله لا يوريكم. متت طلعت روحي”.

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وكان الفنان عقيل الرئيسي قد فاجأ زوجته فرح الهادي مؤخرا بحفل مميز أعده خصيصا بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما الثاني، حيث أحضر قالب تورتة حملت مجسمات لهما ونثر بتلات الورود الحمراء في كل مكان، كما أهداها الكثير من الهدايا، كان من بينها فستاناً مميزاً وعدة حقائب.

فرح عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، ونشرت صورة لها وهي تقبل رأس عقيل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقت الصورة برسالة رومانسية لزوجها.

الفنانة الكويتية كتبت: “زوجي الغالي .. شكراً انك دايماً واقف معاي.. شكراً انك ظهري وسندي.. شكراً لانك قاعد تحقق احلامي . شكراً على عطائك .. الف الحمدلله على الحظ والقدر اللي جمعني معاك”.

وأضافت: “الحمدلله ان الله اختارني وكتبلي اني اكون زوجتك ومن نصيبك .. الحمدلله ان الله رزقني زوج وابو وصديق يخاف علي ويحبني حب صادق نظيف .. الله عوضني فيك .. الحمدلله على نعمة وجودك في حياتي”.