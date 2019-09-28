حفل موسيقي خاص لنجوم الجونة وإهدائه لروح عزت أبوعوف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام مهرجان الجونة السينمائي حفلا موسيقيا كبيرا لموسيقى الأفلام، بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وأعلنت الفنانة بشرى، مديرة العمليات بمهرجان الجونة، عن إهداء الحفل لروح الفنان الراحل عزت أبو عوف.

وحرص عدد كبير من ضيوف المهرجان من نجوم الفن علي الحضور، ومنهم: لقاء الخميسي، وأروى جودة، وأحمد رزق، سيد رجب، درة، يسرا اللوزي، ليلى علوي، باسم الزارو، إيمان العاصي، محمود الليثي، بشري، خالد أنور، بوسي شلبي.

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كما حضرت شيرين رضا، مي الغيطي، ميار الغيطي، إياد نصار، صبا مبارك، أحمد داوود، علا رشدي، أمينة خليل، إنجي المقدم، أحمد فراج، أيتن عامر، مي عمر، باسم سمرة، هاني رمزي، هنا شيحة، نجلاء بدر، رشا شيحة، وغيرهم.

وقاد أوركسترا الحفل الموسيقار أحمد الصعيدي بمشاركة العازفين المنفردين، وانقسم الحفل إلى جزئين، حيث احتفي الأول بموسيقى هولييود الشهيرة، بينما احتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.