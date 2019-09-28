نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء بختام مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تألق نجوم الفن على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، على شاطئ البحر الأحمر في مصر.





وحضر حفل الختام باقة كبيرة من نجوم الفن المصريين والأجانب؛ من بينهم: النجم العالمي ستيفن سيجال، ويسرا، ومحمد هنيدي، وهلا شيحة، وهند صبري، ومحمد فراج، وهاني عادل، وأروى جودة، وباسم سمرة، وغادة عادل.





وأقيمت الدورة الـ3 من المهرجان خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع ونقاد السينما العرب والأجانب.

ويرفع المهرجان منذ دورته الأولى عام 2017 شعاراً دائماً هو "سينما من أجل الإنسانية"، ويخصص جائزة تحت هذا الاسم تقدم بناء على تقييم الجمهور لأفضل فيلم يعنى بالقضايا الإنسانية تبلغ قيمتها 20 ألف دولار.





ويحتفي المهرجان في دورته الـ3 بمئوية ميلاد الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس (1919-1990) الذي تحولت معظم رواياته إلى أفلام سينمائية.

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