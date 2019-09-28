محمد لطفي يرفع علم مصر في ختام الجونة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أراد الفنان المصري محمد لطفي أن يخبر العالم بأن مصر آمنة ومستقرة ولا مجال لدعاة الفوضى، فرفع علم مصر على السجادة الحمراء في ختام فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي.

ونال تصرف لطفي استحسان النجوم الحاضرين وهلل عدد كبير منهم قائلا: "تحيا مصر أم الدنيا".





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كانت فعاليات الدورة الثالثة من عمر المهرجان بدأت الخميس قبل الماضي، وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصري خيري بشارة، وضمت اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، ومدير مهرجان سيدني السينمائي ناشين مودلي، ومهندس الصوت الأكثر شهرة في آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز في ميكساج الصوت رسول بوكاتى، إضافة إلى الناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين، والمدير الفني لمهرجان دفيجنيى الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.



وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه، مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركى، المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، وشاركتهم مصممة الأزياء المصرية، ناهد نصر الله.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيرى السينمائي، يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة العراق في جوائز "الأوسكار"، والنجمة التونسية درة زروق.