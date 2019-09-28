صورةُ خطبة الأميرة بياتريس تُثير جدلًا.. والسببُ تقليد ميغان ماركل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتَّهم متابعو الملكيين الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث "بتقليد" إحدى صور خطوبة ميغان ماركل والأمير هاري.

وبعد أن أعلنت الأميرة بياتريس، 31 عامًا، خطبتها على الملياردير إدواردو مابيلي موززي، 34 عامًا، أمس، تسبّبت صورتهما في ضجة كبيرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ففي صورة بالأبيض والأسود التقطها المصور ميسان هاريمان في رويال لودج، وندسور جريت بارك، يمكن رؤية الأميرة بياتريس وهي تضع رأسها على كتف خطيبها.

وسارع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمقارنة صورتهما مع الصورة الرسمية التي صدرت بمناسبة خطوبة دوق ودوقة ساسكس في عام 2017.

وقال أحد الأشخاص مع وضع صورة ميغان بجانب الأميرة بياتريس: "أنا لا أستطيع أن أفهم على الإطلاق هذه الصورة المنسوخة في العائلة".

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وعلّق آخر: "التقليد هو أدق أشكال الإطراء الذي يقولونه"، بينما أضاف آخر: "لم يتمكنوا حتى من تصور صورة مختلفة".

وواصل المتابعون مناقشة الصورة، حيث ذهب البعض إلى حد اتهام بياتريس بأنه "نسخة مقلدة".

وكتب أحد مستخدمي "تويتر": "مضحك للغاية، أتساءل من أين حصلوا على هذه الفكرة؟"، وأضافت أخرى: "هذا وقت التقليد لبياتريس وإيدو".

وكانت الأميرة بياتريس وخطيبها كتبا: "نحن في غاية السعادة لمُشاركة أنباء خطوبتنا.. إننا مُتحمّسان للغاية لإطلاق هذه المُغامرة في الحياة سويًا، ولا نستطيع الانتظار أكثر للزوّاج، فإننا نتشارك بالكثير من الأشياء المُتشابهة والقيم، ونعلم أن هذا سيوقفنا في مكان عظيم للسّنوات المقبلة، مليئة بالحب والسعادة"، عِلمًا بأنّ موعد زفافهما الملكي سيكون في عام 2020.